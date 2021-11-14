Шишкина: может, хорошие игроки в России всегда были, но их просто не вызывали в сборную?

Трёхкратная олимпийская чемпионка, синхронистка Алла Шишкина высоко оценила достижения сборной России под руководством Валерия Карпина.

«Честно скажу: как дилетант в футболе часто задавалась вопросом — так же, как, наверное, и многие другие: «А где у нас нормальные футболисты? Неужели в огромной России нельзя найти 11 профессиональных спортсменов, за которых не придётся испытывать чувство стыда?» А теперь думаю так: может, такие всегда были, но их не вызывали в сборную или не выпускали на поле?

Сейчас же главный тренер пробует разных людей, ищет наилучшие сочетания. И это здорово. Это работает. Во всех смыслах. Шанс проявить себя есть у каждого. Играть стали лучше. Не это ли нужно нам, болельщикам? За футбол России с Кипром лично мне было не стыдно. Думаю, большинство из вас со мной согласится.

Но что мне больше всего нравится, так это то, как Валерий Георгиевич настраивает игроков перед выходом из раздевалки. Тут невооружённым глазом видно, что Карпин сумел найти подход к каждому, именно поэтому ребята поверили в себя. Поверили, что каждый из них способен проявить себя и что они — команда.

При Карпине капитанская повязка не приоритет-иммунитет для одного, а знамя, которое передаётся из рук в руки и ещё больше сплачивает коллектив. Ещё один интересный тренерский приём, что важно, вполне работающий», — написала Шишкина в своей колонке на «Спорт-экспресс».