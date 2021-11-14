Бензема прокомментировал выход сборной Франции на ЧМ-2022
Поделиться
Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема после победы в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Казахстаном (8:0) прокомментировал выход национальной команды в финальную часть мундиаля.
«Мы знали, что соперник слабее нас, поэтому нужно было успешно проходить отбор. Мы сделали это, доставили удовольствие нашим болельщикам. Это радует. Мы показали, что можем был расслабленными и решительными одновременно. Рад, что пробился на второй для себя чемпионат мира», — приводит слова Бензема L'Equipe.
В заключительном туре французы сыграют в гостях с Финляндией. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.
Комментарии
- 14 ноября 2021
-
12:25
-
12:17
-
12:00
-
11:46
-
11:41
-
11:31
-
11:13
-
10:56
-
10:54
-
10:29
-
10:21
-
10:14
-
09:58
-
09:54
-
09:33
-
09:30
-
09:22
-
07:00
-
03:00
-
00:59
-
00:41
-
00:41
-
00:35
-
00:35
-
00:26
-
00:16
- 13 ноября 2021
-
23:55
-
23:52
-
23:50
-
23:45
-
23:32
-
23:15
-
23:10
-
22:45
-
22:39
Партнерский контент