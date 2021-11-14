Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бензема прокомментировал выход сборной Франции на ЧМ-2022

Бензема прокомментировал выход сборной Франции на ЧМ-2022
Комментарии

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема после победы в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Казахстаном (8:0) прокомментировал выход национальной команды в финальную часть мундиаля.

«Мы знали, что соперник слабее нас, поэтому нужно было успешно проходить отбор. Мы сделали это, доставили удовольствие нашим болельщикам. Это радует. Мы показали, что можем был расслабленными и решительными одновременно. Рад, что пробился на второй для себя чемпионат мира», — приводит слова Бензема L'Equipe.

В заключительном туре французы сыграют в гостях с Финляндией. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.

Новость по теме
«Мы сделали это стильно». Дешам прокомментировал выход сборной Франции на ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021