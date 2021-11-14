Бензема прокомментировал выход сборной Франции на ЧМ-2022

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема после победы в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Казахстаном (8:0) прокомментировал выход национальной команды в финальную часть мундиаля.



«Мы знали, что соперник слабее нас, поэтому нужно было успешно проходить отбор. Мы сделали это, доставили удовольствие нашим болельщикам. Это радует. Мы показали, что можем был расслабленными и решительными одновременно. Рад, что пробился на второй для себя чемпионат мира», — приводит слова Бензема L'Equipe.



В заключительном туре французы сыграют в гостях с Финляндией. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.