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Гаврилов: буду смотреть матч сборной России с Хорватией, потому что больше нечего смотреть

Гаврилов: буду смотреть матч сборной России с Хорватией, потому что больше нечего смотреть
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Бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия, который состоится сегодня, 14 ноября.

«Сегодня больше нечего смотреть в это время, поэтому буду смотреть матч сборной России с Хорватией. Здесь хотя бы есть небольшой момент интереса, в отличие от матчей с Кипром и Мальтой.

У хорватов состав сильнее, но нужно смотреть, как будет действовать сборная России. Не думаю, что будет крупный счёт. Будет очень тяжёлая игра для обеих команд. Счёт будет определять ход игры. Если сборной России удастся забить первой, то хорваты будут рисковать и открываться — здесь можно их поймать. Россию устраивает ничейный результат, но надо решать проблему, как его добиться.

Сборной Хорватии нечего терять, они станут играть агрессивно, их будут поддерживать зрители. Давление трибун — это всё полная ерунда. Я играл на «Маракане», когда стадион отмечал тридцатилетие, присутствовали 200 тысяч человек. В такой обстановке не слышно даже свистка судьи на поле. Ощущаешь это первые пять минут матча, а потом ты погружён только в игру. Ты же не смотришь на трибуны: что они поджигают, кричат, дудят, потому что ты занят своим делом. Зрители — это одно, игроки — другое. Если ты профессионал, то ничего не должно тебя отвлекать», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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