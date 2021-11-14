Дубль Чалова помог ЦСКА обыграть «Уфу» в товарищеском матче
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В товарищеском матче ЦСКА встречался с «Уфой». Игра прошла на стадионе «Октябрь» и завершилась победой армейцев со счётом 3:1. Матч проходил без допуска зрителей на трибуны.
На 57-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Уфы» Остон Урунов. Через 5 минут нападающий ЦСКА Фёдор Чалов сравнял счёт. На 69-й минуте хавбек Алан Дзагоев вывел московскую команду вперёд, успешно реализовав пенальти. На 90-й минуте встречи Чалов оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.
Московский ЦСКА набрал 23 очка и находится на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (14) – занимает 11-е место. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», набравший в 14 встречах 30 очков.
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