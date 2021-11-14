Эрик тен Хаг объяснил, почему не согласился возглавить «Ньюкасл»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг объяснил, почему пока не покинул амстердамский клуб, несмотря на интерес из ведущих европейских чемпионатов. Ранее сообщалось, что тен Хага хочет видеть главным тренером руководство «Ньюкасл Юнайтед». Английский клуб был приобретён инвесторами из Саудовской Аравии. Ожидается, что они начнут активно инвестировать в развитие клуба и укрепление состава.



«Почему я не еду в «Ньюкасл»? Потому что я счастлив здесь, в «Аяксе». У меня очень хорошие взаимоотношения с руководством клуба.



Планы на будущее? Я живу настоящим. Поэтому мне пока сложно сказать, что будет дальше», — цитирует тен Хага журналист Фабрицио Романо.



Ранее тен Хага также связывали с работой в «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и другими топ-клубами.

Новость по теме «Ньюкасл» хочет бесплатно подписать Лоренцо Инсинье