«Ньюкасл» хочет бесплатно подписать Лоренцо Инсинье

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 30-летнего итальянца заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», информирует инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, «Ньюкасл» следит за ситуацией вокруг нового контракта Инсинье и попробует бесплатно подписать игрока следующим летом. Напомним, действующее соглашение Лоренцо с «Наполи» истекает по окончании нынешнего сезона. Итальянский клуб предлагает форварду новый контракт с существенным понижением зарплаты.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Инсинье в € 48 млн. В сезоне-2020/2021 Лоренцо сыграл 48 матчей во всех турнирах, забив 19 голов и сделав 11 голевых передач. В составе сборной Италии футболист стал победителем Евро-2020.

В нынешнем сезоне Лоренцо Инсинье провёл за «Наполи» 14 встреч во всех турнирах, отметился в них пятью голами и четырьмя результативными передачами.