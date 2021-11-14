Широков: то, что сейчас оскорбляют Кудряшова, к сожалению, нормальная для России ситуация

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал поражение российской команды в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).
«России надо было просто выстоять, но чуть-чуть не получилось. План был простой – отстоять, но поле не давало возможности выходить в контратаки. То, что большую часть времени придётся обороняться – ожидаемо. Всё получалось, но в конце не получилось. Пропущенный гол России – это вина поля. Все были разобраны, просто мяч неудачно отскочил. То, что сейчас оскорбляют Кудряшова – это нормальная ситуация, к сожалению, для России. Ни в чём Федя не виноват. Хотел выбить, чуть не получилось.
В стыках всё зависит от того, кто попадётся. Хорошо, что они не сейчас, а в марте. Ничего страшного, что вышли в стыки – никакой трагедии. Посмотрим, кто выпадет. Я предполагал, что первыми, скорее всего, не будем. Можно и через стыки выйти», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 14 ноября 2021
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