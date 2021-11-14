Хорватское СМИ опубликовало статью со словами «Спасибо, Фёдор!» в заголовке

Хорватское издание Jutarnji после победы сборной Хорватии над сборной России (1:0) в Сплите опубликовало статью, в заголовке которой есть слова «Спасибо, Фёдор!»

Защитника россиян Фёдора Кудряшова журналист назвал «человеком, который нас очень обрадовал». Автор текста также обратил внимание на номер Кудряшова — 13-й.

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 0:1. На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую — Фёдор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.



В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.