Чорлука: в Хорватии игроки лучше, чем в России, это факт

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, ныне работающий в тренерском штабе сборной Хорватии, высказался о победе в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой России.



«Мы провели сегодня очень хорошую игру. Был хороший прессинг, хорошо атаковали, просто не допускали ничего со стороны команды России. Но мы ожидали, что будем эту игру контролировать. Конечно, не ждали такую погоду, но забили удачный гол и счастливы, что едем на чемпионат мира.



Почему я уверенно говорил о победе перед матчем? Хотим — не хотим, если мы сравним две команды, у нас просто лучше игроки, чем в России. Это не неуважение к России, это просто правда, факт. Ожидаю, что сборная России через стыки пройдёт дальше. Очень много здесь моих друзей. Буду болеть за Россию.



Верю ли я, что эта команда может пройти ещё дальше? Конечно, может. Они провели в этом сезоне очень много тяжёлых игр и выигрывали. Надо, скажу просто по-хорватски, добавить яйца в ключевых играх», — цитирует Чорлуку «Спорт-экспресс».

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