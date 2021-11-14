Гаджиев — о пропущенном голе России: если бы Кудряшов так не устал — пропустил бы мяч

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о поражении сборной России в матче квалификации ЧМ-2022 с командой Хорватии. Встреча закончилась со счётом 1:0. Единственный мяч хорваты забили на 81-й минуте, автогол — на счету Фёдора Кудряшова.



«Конечно, погода существенно повлияла, но неизвестно, в чью пользу. Наверное, хорватам было бы проще играть без дождя – они мастеровитее. Но и на характер игры это повлияло, может, и Кудряшов был сыграл иначе в ситуации с голом. Но поле не виновато в поражении.



Кудряшов очень сильно устал, а когда устаёшь – реагируешь медленнее. Он на автомате бежал, а когда мяч пролетел всех – очень сложно. Кажется, один сыграет, второй, а в итоге он вылетел. Но если бы он не так устал – скорее всего, пропустил бы мяч мимо. Это не концентрация, а усталость.



Я переживал так, как ни в одной другой игре. Со словаками было возмущение – как так можно, они не такие сильные. А в этом матче, конечно, хоть мы и оборонялись, возмущения не было – понимали, что соперник сильнее, играли в гостях: надо терпеть. Это не удалось. Наверное, могли сыграть лучше. Но давление от результата было слишком высокое», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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