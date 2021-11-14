Сборная России: мы — команда. Выигрываем вместе. Проигрываем тоже

Пресс-служба сборной России в «Твиттере» опубликовала фото защитника Фёдора Кудряшова после окончания матча отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Мы – команда. Выигрываем вместе. Проигрываем тоже», — говорится в подписи к фотографиям.

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 0:1. На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую — Фёдор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.



В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.

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