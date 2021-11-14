«Если бы Кудряшов был Копперфильдом…» Мостовой отреагировал на поражение сборной России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о поражении подопечных Валерия Карпина в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Хорватии. Матч, проходивший в Сплите (Хорватия), закончился со счётом 1:0. Хорваты забили единственный мяч на 81-й минуте благодаря автоголу Фёдора Кудряшова.



«До игры я говорил, что можем проиграть в один мяч. До матча мы увидели дождь, а потом он усилился. Это сыграло нам на руку, защищаться в таких условиях всегда легче. Можно похвалить хорватов, они комбинировали и катали мяч даже в таких условиях. У Хорватии в середине поля играют ребята, которые могут делать с мячом что угодно. Надеяться на то, что мы у них отберём мяч – глупо. Так что не мы играли трусливо, а нас так заставили играть! Большую часть времени, благодаря погоде, мы терпели и держались. Если бы не этот автогол, мы бы додержали ничью. Представьте, как было бы обидно хорватам по такой игре. Они бы говорили: гоняли, давили, а сыграли по нулям.



Случилась случайность в виде автогола. Но кто скажет, что Хорватия выиграла незаслуженно? Это тоже неправильно, всё по-спортивному. Многие сейчас хают Кудряшова, но, если бы он был Копперфильдом… он бы остановился и не побежал. Но он не Копперфильд, а защитник и бежит в эту зону. Так случилось, что мяч отскочил от земли и попал ему в ногу. Я бы не стал обвинять Фёдора, давление от хорватов было на высоком уровне на протяжении всего матча. Сейчас очень нечеловечно обвинять Кудряшова, он не виноват в этом моменте. Чистая случайность, он же не специально.



Карпин взял вину на себя? А в чём вина? Я никакой вины тут не вижу. За что оправдываться? Ничего такого не произошло, мы же не проиграли с разницей в три мяча. Это же не матч с Данией на Евро, вот там было за что оправдываться.



В стыковых матчах для наших нет ничего страшного. Мы просто сейчас немного убили пафос вокруг сборной. Хотя после сборной Черчесова можно было поставить кого угодно, хуже бы не было. Просто последнее время мы меньше говорили о футболе и больше о пафосе, о том, что происходило вокруг. Просто остудили обстановку. Мы все знаем, кто сидит на стадионе, а в трансляции 10 раз показывают, что сидит главный тренер. Можно один раз показать, но не 10», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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