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Широков: по результату при Карпине — то же самое. В игре заметных улучшений нет

Широков: по результату при Карпине — то же самое. В игре заметных улучшений нет
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался об игре сборной России в квалификации ЧМ-2022. Россияне заняли 2-е место в турнирной таблице группы H, пропустив вперёд Хорватию. В заключительном матче квалификации сборная России уступила Хорватии со счётом 0:1.

«За первое место мы бы боролись в любом случае. Если бы был Черчесов — было бы то же самое, всё решалось бы в игре с Хорватией. Стало ли лучше при Карпине? Вопрос — в чём лучше? В результате — то же самое, в игре заметных улучшений пока нет. Команда перестроилась, но существенного прогресса нет. Можно ли его ждать? Сыграли пять-шесть матчей, так что не знаю. Важно не как Карпин начал, а как закончит. Надо подождать этого, прошло три осенних цикла, при этом не полноценных. Сравнивать, стало ли лучше, тяжело, по результату — пока нормально», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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