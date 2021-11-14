Малафеев: Сафонов сыграл очень хорошо, мы могли не пропустить, но не повезло

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался о поражении национальной команды в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).



«Статистика в данном случае, я думаю, ни о чём не говорит. Сборная России выходила на этот матч с определённой задачей — отстоять свои ворота на ноль. Но сюда уже вмешиваются удача и её отсутствие, в определённый момент нам крайне не повезло, из-за чего мы получили досадное поражение.



Думаю, что Сафонов сыграл очень хорошо. Его уверенность и действия придавали дополнительные эмоции и силы остальным игрокам. Мы вполне могли сыграть этот матч и на ноль, но, как я сказал выше, нам просто не повезло в определённом моменте», — цитирует Малафеева «Спорт-экспресс».



В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.

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