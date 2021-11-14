Головин и Смолов пропустят первый стыковой матч сборной России

Полузащитник сборной России Александр Головин и нападающий Фёдор Смолов пропустят первый стыковой матч национальной команды в марте из-за перебора жёлтых карточек.
Оба игрока получили по жёлтой карточке в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).
Сборная России сыграет в стыковых матчах в марте. Первый соперник россиян определится в жеребьёвке, которая состоится 26 ноября.
В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 0:1. На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую — Фёдор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.
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- 14 ноября 2021
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