Головин и Смолов пропустят первый стыковой матч сборной России

Полузащитник сборной России Александр Головин и нападающий Фёдор Смолов пропустят первый стыковой матч национальной команды в марте из-за перебора жёлтых карточек.

Оба игрока получили по жёлтой карточке в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

Сборная России сыграет в стыковых матчах в марте. Первый соперник россиян определится в жеребьёвке, которая состоится 26 ноября.

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 0:1. На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую — Фёдор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.



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