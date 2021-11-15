Кафанов: момент с голом Кудряшова не разбирали. Да и желания смотреть пока не было

61-летний специалист Виталий Кафанов, занимающий должность тренера вратарей в сборной России, прокомментировал момент с автоголом защитника Фёдора Кудряшова на 81-й минуте гостевой встречи с Хорватией (0:1) в отборе на ЧМ-2022.

«Матвей сегодня всё делал правильно, каждое решение. Он заслуженно получил звание лучшего игрока этого матча. Матвей сказал, что ливень усложнил жизнь. Как он сказал, во втором тайме уже не было быстроты в ногах. Ноги уже были тяжёлые.

Момент с голом Кудряшова ещё не разбирали. Я тоже ничего не видел, мы сидели и там не было ничего видно. Да и желания не было пока смотреть, завтра сделаю это», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 0:1. На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую — Фёдор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.