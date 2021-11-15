Ловчев отреагировал на намёк Генича на постановку ухода эксперта из студии

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал собственный уход из студии «Матч ТВ» во время прямого эфира встречи Хорватия — Россия (1:0) в квалификации ЧМ-2022. Эксперт был крайне недоволен игрой сборной России, из-за чего ушёл из студии. Позднее комментатор и ведущий Константин Генич намекнул, что всё это было постановкой.
«Это было постановочное представление? Я не буду отвечать на этот вопрос. Люди меня знают. И я не собираюсь объяснять — постановочное или не постановочное. Не опущусь до этого уровня. Если вы задаёте такой вопрос — значит, вы меня не знаете. А те, кто знают, говорят: «Спасибо, Евгений Серафимович», — цитирует Ловчева «Спорт-экспресс».
Из-за поражения сборная России не смогла занять 1-е место в группе и не получила прямую путёвку на ЧМ-2022.
- 15 ноября 2021
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