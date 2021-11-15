Генич намекнул, что уход Ловчева из студии был постановкой

Российский комментатор Константин Генич дал понять, что уход бывшего футболиста сборной СССР Евгения Ловчева из студии «Матч Премьер» во время обсуждения матча квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Россия был постановкой. Накануне Ловчев ушёл из студии, сказав, что не собирается обсуждать такую игру сборной России. Подопечные Валерия Карпина уступили со счётом 0:1 и не смогли занять 1-е место в группе, позволяющее сыграть на ЧМ-2022.
«Неужели кто-то правда поверил, что Ловчев психанул и на эмоциях ушёл из студии?» — написал Генич в своём «твиттере».
В комментариях Генич ответил одному из пользователей, который усомнился в постановочном характере скандала.
«Раз ты и ещё десятки уверенных в этом пишите «не постановка» — значит, всё прошло зашибись. Серафимыч взял народную любовь, канал хайпанул, мы с Дурасом очередную порцию г***а получили. Как и договаривались», — ответил Генич.
- 15 ноября 2021
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