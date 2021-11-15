Андрей Мостовой: очень расстроило качество игры сборной России. Была какая-то скованность

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой прокомментировал поражение в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).



«Конечно, это был один из самых важных наших матчей в году, могли напрямую выйти на чемпионат мира, не получилось, к сожалению. Результат получился плохой, но очень расстроило качество игры, что так не сложилось у нас, за это сильно обидно.



Понятно, что нужно было освоиться после выхода на поле, мокрое поле, лужи, мяч застревает, не каждый день играешь в такую погоду. Но поле и погода были для обеих команд одинаковые, но, конечно, нелегко в такие игры входить, когда 0:0, нужно удерживать преимущество, потому что этот счёт устраивал.



Мы понимали, что после пропущенного мяча нужно идти в атаку, хорваты понимали, что им лучше, наверное, опуститься, чтобы не пропустить. То, что сначала они так начали играть, понятно, домашние трибуны гнали вперёд. Нужно было увереннее играть, потому что скованность какая-то была, может, давило то, что устраивала ничья, но нужно разобраться. Результат матча не значит, что мы не едем на чемпионат мира, ничего сверхъестественного не произошло, у нас есть две игры и много времени для подготовки», — приводит слова Мостового ТАСС.