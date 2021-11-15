Ведран Чорлука объяснил, почему покинул «Локомотив»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, ныне работающий в тренерском штабе сборной Хорватии, рассказал, почему покинул московский клуб.



«Есть только одна правда: «Локомотив» не предложил мне новый контракт, и я решил закончить карьеру. По этой причине всё и произошло. Я хотел играть только в одном клубе — это «Локомотив».



Ожидал, что предложат контракт, но не получилось. Это нормально. Мы на всю жизнь останемся друзьями. Моя любовь к «Локомотиву» не изменится из-за этого решения. Понимаю, что сейчас очень много молодых игроков, клуб меняет свою политику в трансферах. Для меня всё понятно», — приводит слова Чорлуки «Спорт-экспресс».

В конце марта Чорлука объявил об уходе из «Локомотива». По завершении сезона он сообщил о завершении футбольной карьеры. Хорват с железнодорожниками трижды завоевал Кубок России и ещё один раз – Суперкубок страны.