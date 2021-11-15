Агент Арутюнов: в 2008 году Черчесов сказал: «Я буду тренером сборной на домашнем ЧМ»

Футбольный агент Малик Арутюнов рассказал, как российский тренер Станислав Черчесов ещё в 2008 году заявил, что станет наставником сборной России на домашнем чемпионате мира. По словам агента, Черчесов всегда был целеустремлённым человеком.



«У Черчесова после 2008 года, после увольнения из «Спартака», было очень тяжёлое психологическое состояние. Был к нему большой негатив со стороны всех: болельщики в основном, агенты, руководители клубов. Мы с ним много общались и виделись. Но я до сих пор помню: на четвертьфинале Лиги чемпионов ЦСКА – «Интер», когда Слуцкий принял ЦСКА, там он стоял и говорил: «Майкл, я буду тренером сборной России на домашнем чемпионате мира!». Он такой целеустремленный, сам себя сделал. Прёт. С харизмой», — сказал Арутюнов в интервью Анару Ибрагимову на YouTube-канале OsporteTV.