Прудников: прихожу на тренировку с улыбкой, и Черчесов говорит: «Что, смешно тебе?»

Бывший игрок «Спартака» Александр Прудников рассказал о взаимоотношениях со Станиславом Черчесовым в период работы в московском клубе.
«Я за все сборные играл, а в клубе не играл. Не сработались с Черчесовым? Ну как не сработались… Были, конечно, беседы. Я прихожу на тренировку, улыбаюсь. Он мне: «Что ты улыбаешься? Что, смешно тебе?» Я отвечаю: «Нет». Он продолжает: «Ну и чего? Иди готовься!» Говорю: «Хорошо». Приходишь на следующий день с кирпичом на лице. Он: «Чего грустный такой?» Ну и как подстроиться? Полрожи улыбаешься, а полрожи так? Если ты меня не ставишь, какая разница, улыбаюсь я или нет? Если бы я играл и провёл 100 матчей плохо, то вопросов нет. Но оттого, что я улыбаюсь, что это для человека? Ну а как, грустить?» — сказал Прудников в интервью на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».
- 13 ноября 2021
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