Игрок «Палермо» сделал предложение своей девушке во время матча
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Нападающий «Палермо» Джузеппе Фелла сделал предложение своей девушке во время матча 14-го тура итальянской Серии С сезона-2021/2022 с «Потенцой» (2:0). Встреча состоялась вчера, 14 ноября.
Во втором тайме встречи футболист забил гол, после чего снял с себя футболку, под которой оказалась майка с надписью: «Ты выйдешь за меня?» Девушка ответила на предложение согласием.
Фото можно посмотреть на странице Lega Pro Official в «Твиттере».
«Палермо» в 14 матчах набрал 26 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Бари», в 14 встречах набравший 30 очков. В следующем туре «Палермо» сыграет на своём поле с «Паганезе». Встреча состоится 20 ноября.
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