Мхитарян: я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России или где-то ещё

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян вспомнил свой трансфер из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года.

«Я никогда не забуду своё время в Германии. Это был лучший период в моей карьере футболиста. До сих пор очень благодарен Юргену Клоппу, клубу и бывшим партнёрам, которые поддерживали меня. Уверен, когда-нибудь вернусь в Дортмунд – если не в качестве футболиста, то хотя бы как болельщик.

Когда я услышал, что «Манчестер Юнайтед» интересуется мной, то захотел туда перейти. АПЛ была моей большой мечтой. Говорят, что я сделал это только ради денег. Это чушь! Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России или ещё где-то. Я был счастлив в «Дортмунде», но иногда приходится принимать трудные решения», – приводит слова Мхитаряна Sport1.de.

Напомним, армянский футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» за € 42 млн.