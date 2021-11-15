Мхитарян: разум говорит, что могу играть ещё пять или шесть лет. Надеюсь, тело согласно

32-летний полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру.
«Я хочу, чтобы моя игровая карьера продолжалась как можно дольше, но это зависит от многих факторов. В этом возрасте непросто следить за своим телом. Мой разум говорит, что я могу с удовольствием играть ещё пять или шесть лет. Надеюсь, моё тело согласно, но я понимаю, что времени осталось не так много, поэтому стараюсь наслаждаться каждой секундой в полной мере», — приводит слова Мхитаряна Sport1.de.
Мхитарян перешёл в «Рому» из «Арсенала» в 2019 году на правах аренды, а через год заключил полноценное соглашение с итальянским клубом. Ранее армянский футболист выступал за «Пюник», донецкие клубы «Металлург» и «Шахтёр», дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Юнайтед».
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