Карпин: если бы с Хорватией были хотя бы подходы — был бы смелый футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о прошедшем матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).
«Нужно общаться с клубами. Общался со Слуцким, Семаком, на связи с Гончаренко, Шварцем.
По вчерашнему матчу нет претензий к обороне, проблема не там. В перерыве говорил то же самое, что говорил до игры.
Поле было в великолепном состоянии, во втором не выдержала дренажная система.
Ионов и Бакаев — быстрые игроки с точки зрения атаки, прессинга, они больше провели времени с нами, чем тот же Мостовой. Они знают требования — это то, что нам нужно.
Для меня смелый футбол — это когда прессингуют. В первом тайме мы отбирали мяч на чужой половине, но не пытались ничего делать с мячом. Если бы у нас были хотя бы подходы — это был бы смелый футбол.
Миранчук сыграл неплохо с Кипром, но ему сейчас не хватает игровой практики. Два мяча Ерохина не убеждают, что его надо выпустить с Хорватией. Я не смотрю на мячи. С Кипром надо вскрывать низкую оборону, Миранчук под это подходил больше, чем Ионов. С хорватами Ионов мог бы быстро убежать, он лучше открывается за спину», — сказал Карпин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 15 ноября 2021
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