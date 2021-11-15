Карпин: если бы с Хорватией были хотя бы подходы — был бы смелый футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о прошедшем матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Нужно общаться с клубами. Общался со Слуцким, Семаком, на связи с Гончаренко, Шварцем.

По вчерашнему матчу нет претензий к обороне, проблема не там. В перерыве говорил то же самое, что говорил до игры.

Поле было в великолепном состоянии, во втором не выдержала дренажная система.

Ионов и Бакаев — быстрые игроки с точки зрения атаки, прессинга, они больше провели времени с нами, чем тот же Мостовой. Они знают требования — это то, что нам нужно.

Для меня смелый футбол — это когда прессингуют. В первом тайме мы отбирали мяч на чужой половине, но не пытались ничего делать с мячом. Если бы у нас были хотя бы подходы — это был бы смелый футбол.

Миранчук сыграл неплохо с Кипром, но ему сейчас не хватает игровой практики. Два мяча Ерохина не убеждают, что его надо выпустить с Хорватией. Я не смотрю на мячи. С Кипром надо вскрывать низкую оборону, Миранчук под это подходил больше, чем Ионов. С хорватами Ионов мог бы быстро убежать, он лучше открывается за спину», — сказал Карпин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».