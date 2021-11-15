Венсан Компани назвал лучших футболистов, с кем играл в «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Венсан Компани назвал четырёх лучших футболистов, с кем играл за «горожан».
«Я должен назвать четверых. Точно Давид Сильва. Он всегда так легко двигался во время матчей и заставлял тебя выглядеть средним защитником. Ты делаешь шаг вправо, он уходит влево, делаешь шаг влево, он идёт вправо. Это казалось так легко, ему не нужно было много места.
Также скажу о Яя Туре. У него был невероятный потенциал. Люблю его, он мог добиться самых больших вершин. Он мог играть центрального защитника и стать лучшим центральным защитником. Он мог всё: играл обеими ногами, умел отдавать разрезающие передачи, выигрывал единоборства, прорывался вперёд, мог быть завершителем атак.
Ещё назову Кевина Де Брёйне и Серхио Агуэро», — цитирует Компани Manchester Evening News со ссылкой на подкаст Five.
Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»:
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