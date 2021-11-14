Кевин Де Брёйне: иногда Гвардиола забывает объявить стартовый состав

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле.



«Мы всегда проводим собрание перед матчем, и Гвардиола говорит: «Нам нужно сделать то-то и то-то. Поехали!»



И тогда мы говорим: «Эй, Пеп, кто играет?» Иногда он забывает. Для него важна победа. Но его философия ещё важнее.



Многие люди этого не понимают. Пеп скорее проиграет со своими футбольными принципами, чем выиграет за счёт контратакующей тактики. Он очень любит атакующий футбол», — цитирует Де Брёйне Daily Mail со ссылкой на подкаст MidMid.



После 11 сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Сити» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 23 очками в активе. Лидирует в соревнованиях «Челси», у команды 26 очков.

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