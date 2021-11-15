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Экс-игрок «Челси» — о Роджерсе в «Манчестер Юнайтед»: такая возможность бывает лишь раз

Экс-игрок «Челси» — о Роджерсе в «Манчестер Юнайтед»: такая возможность бывает лишь раз
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Бывший нападающий «Челси» и сборной Ирландии Тони Каскарино высказался о возможности приглашения главного тренера «Лестер Сити» Брендана Роджерса на пост наставника «Манчестер Юнайтед».

«Я знаю, что Брендан с радостью согласился бы на эту работу. Он спросил бы: «Откуда ты знаешь?»

«Лестер» — это работа не такого уровня, как «Манчестер Юнайтед». Это невероятный футбольный клуб, добившийся многих высот, у них отличный состав.

Привлекательность «Манчестер Юнайтед» намного выше для любого тренера. Такая возможность выпадет Брендану лишь раз в жизни.

Стиль игры Роджерса очень привлекателен. Посмотрите на его «Ливерпуль», в течение некоторого времени они были невероятной командой.

Вы не можете смотреть на Брендана и не думать, что он не заслуживает возможность потренировать один из клубов-претендентов на победу в Премьер-лиге», — цитирует Каскарино Talksport.

Видеообзор матча 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»:

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