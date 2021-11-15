Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси сыграет в матче Аргентина — Бразилия. Неймар пропустит игру

Месси сыграет в матче Аргентина — Бразилия. Неймар пропустит игру
Комментарии

В ночь на 17 ноября сборная Аргентины примет Бразилию в отборочном матче к чемпионату мира — 2022.

Лидер аргентинцев Лионель Месси сможет принять участие в матче, это подтвердил главный тренер сборной Лионель Скалони. Напомним, Месси из-за повреждения пропустил несколько матчей «ПСЖ» перед паузой на игры сборных, а в предыдущей игре с Уругваем (1:0) вышел на поле только на 76-й минуте.

При этом против Аргентины не сыграет лидер Бразилии и одноклубник Месси — Неймар. По сведениям Globo Esporte, у форварда проблемы с мышцами, из-за чего он не полетел в Аргентину.

Сборная Бразилии уже обеспечила себе выход на ЧМ-2022. Аргентина идёт на втором месте южноамериканского отбора и тоже близка к оформлению путёвки в Катар.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021