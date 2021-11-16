Кейн забил 4 гола Сан-Марино и догнал Линекера в списке бомбардиров сборной Англии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн оформил покер в матче 10-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира — 2022 с национальной командой Сан-Марино (8:0, второй тайм).



Теперь на счету Гарри Кейна 48 голов за английскую сборную. В списке лучших бомбардиров в истории национальной команды футболист «Тоттенхэма» обошёл Джимми Гривза (44 гола) и догнал Гари Линекера, с которым делит третье место. На втором месте Бобби Чарльтон (49), а лидирует в списке Уэйн Руни (53).



Кроме того, Кейн вышел на первое место в гонке бомбардиров европейского отборочного турнира к ЧМ-2022. У Кейна 12 голов в 7 матчах, он обошёл нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая, который забил 11 мячей в 9 играх.