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Кейн забил 4 гола Сан-Марино и догнал Линекера в списке бомбардиров сборной Англии

Кейн забил 4 гола Сан-Марино и догнал Линекера в списке бомбардиров сборной Англии
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн оформил покер в матче 10-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира — 2022 с национальной командой Сан-Марино (8:0, второй тайм).

Теперь на счету Гарри Кейна 48 голов за английскую сборную. В списке лучших бомбардиров в истории национальной команды футболист «Тоттенхэма» обошёл Джимми Гривза (44 гола) и догнал Гари Линекера, с которым делит третье место. На втором месте Бобби Чарльтон (49), а лидирует в списке Уэйн Руни (53).

Кроме того, Кейн вышел на первое место в гонке бомбардиров европейского отборочного турнира к ЧМ-2022. У Кейна 12 голов в 7 матчах, он обошёл нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая, который забил 11 мячей в 9 играх.

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