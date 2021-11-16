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Конор Вашингтон: Северная Ирландия должна была победить Италию

Конор Вашингтон: Северная Ирландия должна была победить Италию
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Нападающий сборной Северной Ирландии Конор Вашингтон прокомментировал результат матча со сборной Италии в отборочной стадии чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча прошла в Белфасте на стадионе «Уиндзор Парк» и завершилась со счётом 0:0.

«Мы могли и, наверное, должны были победить. Мне как нападающему было обидно выйти на замену, получить такой шанс и не воспользоваться им. Но нужно извлечь положительные моменты из этого матча», — приводит слова Вашингтона официальный сайт УЕФА.

Сборная Италии заняла второе место и сыграет в стыковых матчах. Первое место в группе заняла сборная Швейцарии и получила прямую путёвку на ЧМ-2022. Первые этапы стыковых матчей пройдут 24-25 марта, вторые — 28-29 марта.

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