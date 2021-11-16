Берарди: дух сборной Италии остаётся прежним

Нападающий сборной Италии Доменико Берарди высказался о том, что команде не удалось выйти на ЧМ-2022 с первого места в группе. Напомним, в заключительном туре отборочной стадии Италия сыграла вничью с Северной Ирландией со счётом 0:0 и вышла в стыковые матчи квалификации.



«Мы знали, что будет сложно, выложились на полную, но не смогли забить. Жаль, что мы не закрыли все вопросы в группе до этого. Теперь мы должны засучить рукава, подготовиться к мартовским матчам и обеспечить себе место на чемпионате мира.



Наш дух остаётся прежним. Сейчас трудный момент. К сожалению, иногда в футболе удача не на твоей стороне. Мы должны сделать всё возможное, чтобы выйти в финальную стадию», — цитирует Берарди Football Italia.



Напомним, Италия пропустила ЧМ-2018 в России, проиграв в стыковых матчах Швеции.

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