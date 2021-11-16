Эшли Коул сравнил стиль работы Карло Анчелотти, Арсена Венгера и Жозе Моуринью

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Эшли Коул, ныне работающий тренером в структуре синих, сравнил трёх наставников, с которыми ему приходилось работать — Карло Анчелотти, Арсена Венгера и Жозе Моуринью.

«Ключевую роль в работе Карло Анчелотти играет умение руководить людьми и стремление узнавать других как можно лучше. Он внедрял такие тренировки, в которых всегда хотелось участвовать. Он помогает тебе чувствовать спокойствие. К Анчелотти всегда можно было обратиться. Благодаря этому я мог показывать свой лучший футбол.

Арсен был настоящим учителем. Я многому научился на собственных ошибках. Что касается Жозе, то у него были потрясающие планы на игру с точки зрения детализации и расчёта», — приводит слова Коула Daily Mail.

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