Коутиньо не хочет покидать «Барселону» зимой, у него будет разговор с Хави

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не хочет покидать клуб зимой, несмотря на малое количество игрового времени в этом сезоне, информирует издание Diario Sport.



«Барселона» пыталась избавиться от бразильца ещё прошлым летом, но не нашла ему клуб. Каталонцы продолжают изучать возможность продажи Коутиньо, но он сам не хочет уходить в январе. Полузащитник намерен доиграть сезон в нынешней команде и изучить варианты летом 2022 года.



Новый главный тренер «Барселоны» Хави хочет пообщаться с Коутиньо в ближайшее время. Возможно, наставник предоставит Филиппе шанс закрепиться в составе.



Напомним, Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году за € 135 млн. Контракт Филиппе с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста в € 20 млн.

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