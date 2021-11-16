В «Химках» отреагировали на информацию о возможном назначении Карреры

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном назначении Массимо Карреры на должность главного тренера команды.

«Это неправда. Может быть, кто распространяет подобные слухи найдет нам деньги на оплату этого специалиста? У людей много фантазий в голове присутствует. Нужно быть реалистами, когда делаешь подобные заявления», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Бывшим главным тренером клуба был Игорь Черевченко. Специалист возглавил «Химки» в 2020 году. Подмосковный клуб набрал 12 очков в 14 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит», набравший в 14 встречах 30 очков.