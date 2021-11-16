«Чертаново» объявило об уходе тренера Дениса Первушина

Денис Первушин покинул пост тренера «Чертаново», сообщает пресс-служба клуба.
«Начав работу в академии, Денис Владимирович подготовил достойную порцию игроков для профессионального футбола. Со многими из них он позже выиграл одну из самых значимых наград – чемпионство в первом историческом сезоне-2019/2020 в ЮФЛ.
Первушин – вдумчивый методист, отличный тактик и мотиватор, который любит и умеет аккуратно работать с молодёжью. Да, клуб не показал высоких результатов в ФНЛ и ФНЛ-2, но мы ни на секунду не отступали от своего пути, а именно Денис Владимирович учил бороться со страхами и сомнениями», — говорится в сообщении пресс-службы «Чертаново», опубликованном на странице в «Твиттере».
Имя нового тренера клуба будет объявлено в ближайшее время.
- 16 ноября 2021
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