«Чертаново» объявило об уходе тренера Дениса Первушина

Денис Первушин покинул пост тренера «Чертаново», сообщает пресс-служба клуба.



«Начав работу в академии, Денис Владимирович подготовил достойную порцию игроков для профессионального футбола. Со многими из них он позже выиграл одну из самых значимых наград – чемпионство в первом историческом сезоне-2019/2020 в ЮФЛ.



Первушин – вдумчивый методист, отличный тактик и мотиватор, который любит и умеет аккуратно работать с молодёжью. Да, клуб не показал высоких результатов в ФНЛ и ФНЛ-2, но мы ни на секунду не отступали от своего пути, а именно Денис Владимирович учил бороться со страхами и сомнениями», — говорится в сообщении пресс-службы «Чертаново», опубликованном на странице в «Твиттере».



Имя нового тренера клуба будет объявлено в ближайшее время.

