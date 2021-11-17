«Челси», «Атлетико» и «Милан» следят за 17-летним нападающим «Анже»

Нападающий «Анже» Мохамед-Али Чо может летом покинуть команду, сообщает Sport Witness со ссылкой на L’Equipe.
По информации источника, «Челси» и «Атлетико» с лета заинтересованы в подписании игрока. Помимо них, за Чо наблюдает «Милан», который отправлял скаута для того, чтобы изучить нападающего. Тяжёлое финансовое положение французского клуба может вынудить его продать 17-летнего игрока.
Форвард является воспитанником клуба. Контракт Чо с «Анже» рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 10 млн. Форвард выступает за молодёжную сборную Франции U21, за которую уже провёл три матча.
В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Мохамед-Али сыграл в 13 матчах и забил два гола.
Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Челси» — «Бёрнли»:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 17 ноября 2021
-
01:27
-
01:12
-
00:59
-
00:58
-
00:45
-
00:42
-
00:42
-
00:41
-
00:41
-
00:38
-
00:38
-
00:29
-
00:24
-
00:06
- 16 ноября 2021
-
23:59
-
23:45
-
23:38
-
23:31
-
23:22
-
23:20
-
23:15
-
23:12
-
22:57
-
22:50
-
22:36
-
22:20
-
22:03
-
22:02
-
22:02
-
21:52
-
21:52
-
21:44
-
21:40
-
21:20
-
21:19