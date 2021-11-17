«Челси», «Атлетико» и «Милан» следят за 17-летним нападающим «Анже»

Нападающий «Анже» Мохамед-Али Чо может летом покинуть команду, сообщает Sport Witness со ссылкой на L’Equipe.



По информации источника, «Челси» и «Атлетико» с лета заинтересованы в подписании игрока. Помимо них, за Чо наблюдает «Милан», который отправлял скаута для того, чтобы изучить нападающего. Тяжёлое финансовое положение французского клуба может вынудить его продать 17-летнего игрока.



Форвард является воспитанником клуба. Контракт Чо с «Анже» рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 10 млн. Форвард выступает за молодёжную сборную Франции U21, за которую уже провёл три матча.



В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Мохамед-Али сыграл в 13 матчах и забил два гола.

Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Челси» — «Бёрнли»:

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