«Челси» заинтересован в подписании Лоренцо Инсинье

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 30-летнего итальянца заинтересован лондонский «Челси», информирует Marca.
Согласно сведениям источника, Инсинье не хочет продлевать контракт с «Наполи», так как клуб предлагает ему урезанную зарплату. Действующее соглашение Лоренцо истекает по окончании нынешнего сезона. Этой ситуацией и хочет воспользоваться «Челси», который готов бесплатно подписать игрока и дать ему требуемую зарплату.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Инсинье в € 48 млн. В сезоне-2020/2021 Лоренцо сыграл 48 матчей во всех турнирах, забив 19 голов и сделав 11 голевых передач. В составе сборной Италии футболист стал победителем Евро-2020.
В нынешнем сезоне Лоренцо Инсинье провёл за «Наполи» 14 встреч во всех турнирах, отметившись в них пятью голами и четырьмя результативными передачами. Ранее СМИ писали об интересе к итальянскому форварду со стороны «Ньюкасла».
Напомним, в последнем матче АПЛ «Челси» сыграл вничью с «Бёрнли» (1:1).
Видеообзор матча «Челси» — «Бёрнли»
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