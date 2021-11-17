Руководство «Манчестер Юнайтед» сомневается, что удастся продлить контракт с Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может летом покинуть команду на правах свободного агента, сообщает ESPN.GB.
По информации источника, руководство «красных дьяволов» сомневается, что ему удастся продлить соглашение с французом. При этом в правлении «МЮ» надеются, что тяжёлые финансовые последствия пандемии на позволят другим клубам заключить контракт с Погба.
Агент игрока Мино Райола не отрицает возможность того, что полузащитник останется в Манчестере. Сторона француза избрала выжидающую позицию.
Футболист выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 60 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Погба провёл 9 матчей и сделал 7 результативных передач.
Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»:
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