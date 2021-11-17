Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канада обыграла Мексику в отборе на ЧМ-2022

Канада обыграла Мексику в отборе на ЧМ-2022
Комментарии

Сборная Канады обыграла команду Мексики в матче квалификации чемпионата мира-2022. Встреча прошла на стадионе Содружества в Эдмонтоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Оба гола в составе канадцев забил нападающий «Бешикташа» Кайл Ларин. Он отличился в компенсированное к первому тайму время и на 52-й минуте. В концовке встречи полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера отыграл один мяч, но избежать поражения мексиканцам не удалось.

Добавим, что игроки сборной Канады очень ярко отпраздновали второй гол в матче. Один из футболистов даже прыгнул в кучу снега за пределами поля.

Игроки сборной Канады ярко отпраздновали гол в ворота Мексики:

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Теперь у сборной Канады 16 очков, она возглавляет отборочную таблицу ЧМ-2022. Мексиканцы набрали 14 баллов и идут третьими. Второе место занимает сборная США (15). На мундиаль в Катаре отправятся три лучшие команды по итогам отбора, четвёртая сыграет в стыковых матчах. Сейчас четвёртой идёт Панама (14).

ЧМ-2022 - Северная Америка. 3-й раунд. 8-й тур
17 ноября 2021, среда. 05:05 МСК
Канада
Окончен
2 : 1
Мексика
1:0 Ларин – 45+2'   2:0 Ларин – 52'   2:1 Эррера – 90'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021