Канада обыграла Мексику в отборе на ЧМ-2022

Сборная Канады обыграла команду Мексики в матче квалификации чемпионата мира-2022. Встреча прошла на стадионе Содружества в Эдмонтоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Оба гола в составе канадцев забил нападающий «Бешикташа» Кайл Ларин. Он отличился в компенсированное к первому тайму время и на 52-й минуте. В концовке встречи полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера отыграл один мяч, но избежать поражения мексиканцам не удалось.
Добавим, что игроки сборной Канады очень ярко отпраздновали второй гол в матче. Один из футболистов даже прыгнул в кучу снега за пределами поля.
Игроки сборной Канады ярко отпраздновали гол в ворота Мексики:
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Теперь у сборной Канады 16 очков, она возглавляет отборочную таблицу ЧМ-2022. Мексиканцы набрали 14 баллов и идут третьими. Второе место занимает сборная США (15). На мундиаль в Катаре отправятся три лучшие команды по итогам отбора, четвёртая сыграет в стыковых матчах. Сейчас четвёртой идёт Панама (14).
- 17 ноября 2021
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