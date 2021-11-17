Бензема — о желании выиграть ЧМ-2022: эта цель будет у нас в голове

Нападающий сборной Франции Карим Бензема прокомментировал победу в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Финляндией (2:0) и оценил шансы своей команды выиграть турнир в Катаре.



В матче с финнами Бензема вышел на замену во втором тайме и открыл счёт.



«Мы хотели хорошо провести последний матч, проявить уважение к сопернику. Дело сделано, мы победили. Конечно, я рад играть, забивать и прежде всего выигрывать матчи. Очень счастлив и надеюсь, что так будет и дальше.



Шансы выиграть ЧМ? Учитывая уровень нашей команды, эта цель всегда будет у нас в голове. Мы будем хорошо готовиться и стараться всегда ставить перед собой цель», – приводит слова Бензема L'Équipe.



Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.