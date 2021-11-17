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Бензема — о желании выиграть ЧМ-2022: эта цель будет у нас в голове

Бензема — о желании выиграть ЧМ-2022: эта цель будет у нас в голове
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Нападающий сборной Франции Карим Бензема прокомментировал победу в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Финляндией (2:0) и оценил шансы своей команды выиграть турнир в Катаре.

В матче с финнами Бензема вышел на замену во втором тайме и открыл счёт.

«Мы хотели хорошо провести последний матч, проявить уважение к сопернику. Дело сделано, мы победили. Конечно, я рад играть, забивать и прежде всего выигрывать матчи. Очень счастлив и надеюсь, что так будет и дальше.

Шансы выиграть ЧМ? Учитывая уровень нашей команды, эта цель всегда будет у нас в голове. Мы будем хорошо готовиться и стараться всегда ставить перед собой цель», – приводит слова Бензема L'Équipe.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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