«Кубань» и «Алания» забили 10 мячей в матче ФНЛ

Сегодня, 17 ноября, завершился матч между краснодарской «Кубанью» и владикавказской «Аланией» в рамках 23-го тура Футбольной национальной лиги. Матч проходил на стадионе «Кубань» и завершился со счётом 5:5.
Счёт в игре на 13-й минуте открыл игрок гостей Бутта Магомедов. На 23-й минуте равенство на табло восстановил Нури Абдоков. Через 6 минут Максим Лаук вывел хозяев вперёд, а ещё через 3 минуты реализовал 11-метровый удар. На 45-й минуте Ислам Машуков сократил отставание гостей в счёте. Через 4 минуты после свистка на второй тайм Максим Лаук оформил хет-трик. Голом на это ответил Батраз Гурциев, сделав счёт 4:3. После этого Игорь Безденежных поразил сетку ворот соперника, забив 5-й гол хозяев. На 63-й минуте Батраз Хадарцев реализовал пенальти, а на 96-й минуте Ислам Машуков сделал счёт равным — 5:5.
- 17 ноября 2021
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