«Слава Украине!» Довбик отреагировал на попадание сборной в стыковые матчи ЧМ-2022
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Игрок сборной Украины по футболу Артём Довбик отреагировал на попадание национальной команды в стыковые матчи отбора на чемпионат мира 2022 года.
«Мы прошли лишь только полпути. Впереди дорога к мечте — чемпионат мира. Слава Украине!» — написал футболист в «Инстаграме».
В 10-м туре украинцы обыграли сборную Боснии и Герцеговины со счётом 2:0. Эта победа позволяет команде Александра Петракова квалифицироваться на мундиаль через стыковые матчи. По итогам 10 туров Украина заняла второе место в группе, обойдя Финляндию. Украинская команда набрала 12 очков и будет несеяной при жеребьёвке. Сборная Франции, которая досрочно гарантировала себе выход из группы с первого места, победила Финляндию (2:0).
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