«Слава Украине!» Довбик отреагировал на попадание сборной в стыковые матчи ЧМ-2022

Игрок сборной Украины по футболу Артём Довбик отреагировал на попадание национальной команды в стыковые матчи отбора на чемпионат мира 2022 года.

«Мы прошли лишь только полпути. Впереди дорога к мечте — чемпионат мира. Слава Украине!» — написал футболист в «Инстаграме».

В 10-м туре украинцы обыграли сборную Боснии и Герцеговины со счётом 2:0. Эта победа позволяет команде Александра Петракова квалифицироваться на мундиаль через стыковые матчи. По итогам 10 туров Украина заняла второе место в группе, обойдя Финляндию. Украинская команда набрала 12 очков и будет несеяной при жеребьёвке. Сборная Франции, которая досрочно гарантировала себе выход из группы с первого места, победила Финляндию (2:0).