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Владелец «Вест Хэма» потратил € 120 тыс. на частный рейс для возвращения игрока из Ямайки

Владелец «Вест Хэма» потратил € 120 тыс. на частный рейс для возвращения игрока из Ямайки
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Один из совладельцев лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Салливан потратил крупную сумму по своей инициативе ради возвращения 31-летнего форварда «молотобойцев» Майкла Антонио из расположения в сборной Ямайки на сутки раньше запланированного. Об этом сообщает Sky Sports.

Как отмечает источник, Салливан отправил за футболистом частный самолёт в Ямайку, где игрок принимал участие в матчах отбора к ЧМ-2022. Данный шаг обошёлся бизнесмену в € 120 тыс. Тем самым игрок сможет лучше восстановиться к субботней выездной игре 12-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном», победа «молотобойцев» в которой при определённых раскладах может позволить им подняться на второе место в турнирной таблице соревнования.

Видео гола Антонио в ворота «Тоттенхэма» в 9-м туре доступно на «Чемпионате».

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Майкл Антонио принял участие в 13 матчах за «Вест Хэм» во всех соревнованиях в текущем сезоне, отметившись 7 голами и 4 результативными передачами.

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