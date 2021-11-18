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Владимир Бут: Скала приглашал меня в «Спартак», но я отказался. А потом было поздно

Владимир Бут: Скала приглашал меня в «Спартак», но я отказался. А потом было поздно
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Бывший футболист дортмундской «Боруссии» Владимир Бут рассказал, почему он так и не перешёл в московский «Спартак».

«Скала в меня верил. Мог бы поездить с ним — везде звал за собой! В «Бешикташ» пришёл — стал чемпионом, потом — на Украине с «Шахтёром». Только в «Спартаке» не сложилось. Скала приглашал меня на место дисквалифицированного Титова, но тогда я отказался. А когда летом я сам перезвонил: «Давай к тебе приеду», он сказал: «Поздно, «Лукойл» выкупил клуб у Черевченко, и я больше не могу брать новых игроков — сам до зимы работаю и ухожу». В итоге даже до конца сезона не доработал — уволили.

От второго приглашения в «Спартак» меня отговорила супруга. Мать моих детей — иностранка, выросла в Европе. Упрашивала не ехать в Россию. У нас только родился сын Брэндон, и нам было спокойнее остаться в Европе. Да и «Ганновер» казался не худшим вариантом — тоже Бундеслига. Кто же знал, что посыпемся со старта, и Рангника так быстро уволят?» — сказал Бут в эксклюзивном интервью корреспонденту чемпионата Олегу Лысенко.

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