Матч «Крылья Советов» — «Урал» начнётся с минуты молчания в память о Денисе Ковбе
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Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» – «Урал» начнётся с минуты молчания в память о Денисе Ковбе, сообщает пресс-служба турнира. Встреча состоится 20 ноября.
Легендарный экс-футболист самарского клуба ушёл из жизни в возрасте 42 лет. Неделю назад жена Дениса Ковбы сообщила, что бывший футболист находится в реанимации с коронавирусной инфекцией.
За 12 сезонов в «Крыльях Советов» Ковба провёл более 250 матчей за клуб на различных турнирах, становился бронзовым призёром чемпионата России — 2004 и финалистом Кубка России. Белорусский хавбек также имеет опыт выступлений за пражскую «Спарту», украинскую «Александрию» и «Химки». Также Ковба работал в самарском клубе в качестве тренера-селекционера.
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