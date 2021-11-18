Каннаваро рассказал, в чём Магуайр и Стоунз уступают Кьеллини

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро высказался о капитане «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайре и защитнике «Манчестер Сити» Джоне Стоунзе. В последнее время Магуайра жёстко критикуют за невнятную игру.
«Хорошие игроки, как Магуайр, всегда будут много стоить. И мы не должны сильно удивляться, когда топ-клубы вкладывают большие суммы в талантливых футболистов. В Италии мы говорим: «Великие нападающие продают билеты, а великие защитники выигрывают матчи».
Игроки сегодня вполне справедливо зарабатывают больше, чем раньше, учитывая, какие деньги стали крутиться в футболе. Футболисты — главные действующие лица.
Стоунз и Магуайр в последние годы здорово себя проявили. Они могут хорошо играть в футбол и защищаться, никого не боятся. Они сильны индивидуально, хорошо взаимодействуют с остальными.
Но, к примеру, Кьеллини по-прежнему обладает духом настоящего итальянского защитника. Он сохраняет высокий уровень концентрации. Магуайр и Стоунз играют в другой футбол. Возможно, им не хватает этого духа», — цитирует Каннаваро The Sun.
- 18 ноября 2021
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