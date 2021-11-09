Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: Магуайр не должен быть капитаном команды

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Паркер считает, что Гарри Магуайр не должен быть капитаном «красных дьяволов».



«Манчестер Юнайтед» слишком рано отдал капитанскую повязку Магуайру. Это многих удивило, потому что в таком решении не было никакого смысла. Эта затея была плоха с самого первого дня.



Капитанами не становятся те, за кого больше всего заплатили, или те, кто являются лучшими игроками. Это совершенно другое.



Сейчас он не тот, кто должен быть капитаном «Манчестер Юнайтед». Ему нужно многое менять в своей игре», — цитирует Паркера Daily Mail.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Магуайр сыграл в 10 матчах и заработал три жёлтые карточки.



После 11 туров в АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на 6-м месте в таблице с 17 очками в активе.