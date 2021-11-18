Юрист: Промесу не позавидуешь. Думаю, он сам должен явиться в Нидерланды

Юрист Андрей Князев прокомментировал резонансную историю с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом. Ранее стало известно, что Промесу в Нидерландах предъявили обвинение в покушении на убийство.



«Запрашивать Промеса у России вряд ли будут. Думаю, он сам должен явиться в Нидерланды. Если нет, то футболист может попросить политическое убежище. Поймите, каждый может попросить, правда, предоставляется оно крайне редко. Должны быть основания. Одно дело, если бы футболиста преследовали за высказывания, другое — хулиганка.



Трудовая виза не является основанием, чтобы не явиться в Нидерланды. Другой вопрос, что у них, в отличие от России, всё это страшно звучит. У нас это могло быть хулиганство или ещё что, а у них — угроза убийством, чуть ли не покушение. Неприятная для него ситуация, потому что к любым насильственным преступлениям в западных странах относятся серьёзно. Сейчас ему не позавидуешь



Если был залог, то всё само собой разумеющееся. Человек поехал работать в другую страну, при этом он может договориться с учётом своей рабочей ситуации. Мне кажется, учитывая его финансовые возможности, лучше выплатить компенсации, договориться, чтобы не пропускать игры», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Новость по теме Адвокат кузена Промеса подтвердил, что Квинси хотят посадить в тюрьму на несколько лет